Трамп снова угрожает Китаю

Президент США Дональд Трамп снова начал угрожать Китаю. Он пообещал, что КНР "заплатит" за распространение новой коронавирусной инфекции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, обращение опубликовано на странице главы государства в Twitter.

"Китай заплатит большую цену за то, что сделал миру и нам", - сказал Трамп. Президент США также пообещал, что все американцы немедленно получат бесплатный доступ к лекарствам, которыми лечили его самого от коронавируса.

Торговая война между США и Китаем началась в конце 2017 года с введения пошлин на ряд китайских товаров. В январе этого года США и Китай заключили первую фазу сделки, которая должна была положить конец торговой войне. Она предусматривала увеличенные закупки Китаем американских товаров, в основном сельскохозяйственных.

Однако ее полноценное исполнение и подготовка второй фазы были сорваны из-за резкого снижения глобального спроса на фоне кризиса. США также обвинили Китай в распространении коронавируса.