В Канаде зафиксировали рекорд по числу заразившихся коронавирусом в сутки

Число инфицированных новым коронавирусом возросло в Канаде за последние сутки на 2 558, до 178 117. Об этом сообщило в пятницу министерство здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, в Канаде установлен новый рекорд по этому показателю. Предыдущий был зафиксирован 8 октября - 2 436 случаев.

В стране зарегистрировано 9 585 летальных исходов, за последние 24 часа умерли 28 пациентов. Тестирование на коронавирус прошли 8,4 млн канадцев, выздоровели 149,5 тыс. человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. С начала сентября в стране отмечается резкое увеличение числа заразившихся. 17 сентября выявили более тысячи новых инфицированных, что стало рекордным показателем с конца мая. Резкий рост числа инфицированных наблюдается в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио, на которые приходится более 80% всех случаев заражения вирусом.

23 сентября премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что Канада уже столкнулась со второй волной пандемии, которая может быть хуже, чем первая, прошедшая весной.