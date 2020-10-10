https://news.day.az/world/1278324.html В Польше восстановили масочный режим из-за COVID-19

В Польше восстановили масочный режим из-за COVID-19

В мире, 10 октября 2020 09:45 64
В Польше восстановили масочный режим

Жителей Польши вновь обязали закрывать нос и рот маской или платком, выходя из дома. С субботы в республике восстанавливаются повсеместный масочный режим и ряд других ограничительных мер для противодействия распространению коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Обязанность закрывать нос и рот маской или платком, даже находясь на улице, действовала в Польше весной, в первые недели эпидемии коронавируса. В летний период это правило смягчили - маски следовало надевать только в помещениях и общественном транспорте. В августе же масочный режим вернули в так называемых красных регионах, где эпидемическая ситуация обострилась.

За отсутствие маски в общественных местах полиция может наказать штрафом в размере до 500 злотых ($130). Не надевать маску могут только люди, которые страдают определенными заболеваниями и имеют при себе соответствующий медицинский документ. В противном случае за отказ надеть маску может последовать наказание.

В полиции Польши заявили, что будут более тщательно следить за соблюдением антикоронавирусных мер и применять штрафы чаще, чем это было ранее.

В парках, лесах, на пляжах, в садах и других зеленых зонах маску разрешается снимать.

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