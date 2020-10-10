В Бельгии отмечено новое рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Бельгийские эксперты в области вирусологии объявили в пятницу о зафиксированном антирекорде количества заражений коронавирусом в стране, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Сегодня, 9 октября, Бельгия зарегистрировала более 5700 новых случаев заражений по отношению к предыдущему дню. Небывалая цифра со времени окончания первой волны (пандемии)", - такие данные бельгийского института общественного здравоохранения Sciensano были озвучены на пресс-конференции в Брюсселе".

Предыдущий "рекорд" был отмечен 5 октября, когда зарегистрировали 4601 новое заражение коронавирусом за сутки.

Комментируя эту цифру, известный бельгийский инфекционист Ив Ван Летем заявил: "При сохранении такого темпа заражения будут удваиваться каждые 9 дней".

По мнению специалистов, такая тревожная тенденция увеличения числа инфицированных, вероятно, продолжится еще некоторое время.

"В течение нескольких дней все показатели нарастали. Среднее ежедневное число случаев заражений держится около 3 тыс., а количество смертей, хоть и остается пока относительно невысоким, увеличивается значительно", - констатирует телеканал RTBF.

По словам Ван Летема, сейчас особенно затронута заражениями возрастная группа 20-летних. Но наблюдается также распространение новых заражений на группы 40-летних и старше, сообщил эксперт.

В Бельгии число заражений на 100 тыс. населения, рассчитанное на 22 сентября - 5 октября достигло 280,7, что означает рост на 84% по сравнению с предыдущим периодом в 14 дней.

С начала пандемии в Бельгии от коронавируса умерли 10126 человек.