https://news.day.az/world/1278333.html За время пандемии в мире выявлено более 37 млн случаев заражения коронавирусом
За время пандемии в мире выявлено более 37 млн случаев заражения коронавирусом
В мире за время пандемии положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили свыше 37 млн человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.
При этом от заболевания излечились почти 27,9 млн пациентом. Скончавшимися числятся 1 072 712 человек.
Кроме того, активных случаев заражения COVID-19 в мире насчитывается 8 141 249 граждан. Среди них в тяжелом состоянии находятся 68 386 пациентов.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, почти 28 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов - умерли.
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