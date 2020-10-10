За время пандемии в мире выявлено более 37 млн случаев заражения коронавирусом

В мире за время пандемии положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили свыше 37 млн человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.

При этом от заболевания излечились почти 27,9 млн пациентом. Скончавшимися числятся 1 072 712 человек.

Кроме того, активных случаев заражения COVID-19 в мире насчитывается 8 141 249 граждан. Среди них в тяжелом состоянии находятся 68 386 пациентов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, почти 28 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов - умерли.