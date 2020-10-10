В четырех крупных городах Франции ввели режим строгих мер по коронавирусу

Режим особо строгих мер борьбы с коронавирусом вступил в силу в субботу в таких крупных городах Франции как Гренобль, Лион, Лилль и Сент-Этьен. Он будет действовать в течение 15 дней, после чего на основе изучения ситуации может быть принято решение о его продлении. Об этом решении центральных властей объявил накануне министр здравоохранения Оливье Веран, на местах изданы соответствующие распоряжения префектов полиции и мэрий, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее к "алой", максимально опасной, зоне распространения инфекции относились только три региона страны - Париж, Марсель и Гваделупа. Решение расширить список особо опасных зон было принято в связи с резким увеличением заболеваемости и риском нехватки мест в палатах реанимации. В частности, в реанимации Университетского госпиталя Лилля, как сообщил в субботу телеканалу BFM Патрик Голстейн, возглавляющий инфекционное отделение этого медучреждения, находятся 25 человек, при том что число свободных коек в этих палатах составляет всего 17.

Согласно установленным в стране нормам, ситуация считается опасной уже при занятости более 30% от общего числа коек в реанимации. 9 октября министерство здравоохранения объявило, что в целом по Франции за сутки число инфицированных достигло рекордного за время эпидемии уровня, превышающего 20,3 тыс. Даже во время карантина в марте этот показатель не поднимался выше 8 тыс. Рост числа инфицированных, пояснил Голстейн, означает, что в ближайшие недели возрастет и число госпитализированных.

В городах, внесенных в зону максимальной опасности, теперь закрыты все бары. Ужесточены условия нахождения в ресторанах - максимальное число находящихся за столом не должно превышать шести, расстояние между столами увеличено до 1,5 метров. Клиентам настоятельно рекомендуют предоставлять личные данные и номера телефонов, чтобы их могли оповестить в случае, если станет известно о заболевании находившихся поблизости от них в зале людей. Закрыты все спортивные залы, все торговые заведения обязаны прекращать работу в 22 часа.

Не исключается, что в ближайшие дни могут быть приняты дополнительные ограничения. Так, в Сент-Этьене, в отличие от других городов, по распоряжению префектов уже запрещено проведение ярмарок. В городе запрещены общественные и семейные мероприятия в залах.

Новые меры вызвали возмущение владельцев баров, клубов и магазинов - они провели манифестации в пятницу, в частности, в Лилле и Тулузе. В Сент-Этьене манифестанты возложили к зданию мэрии траурные венки как символ гибели сотен заведений, лишившихся доходов в условиях ограничений.

Как сообщил министр здравоохранения, в настоящее время тревожной остается ситуация в Тулузе и Монпелье. По его словам, не исключается, что 12 октября они также будут отнесены к особо опасным зонам.

В городах, причисленных к особо опасной зоне, полиция особо тщательно проверяет, чтобы все находящиеся на улицах носили защитные маски. Штраф в случае первого нарушения составляет €135. Если этот же человек в течение 15 дней допустит повторное нарушение правил, размер штрафа возрастает до €1 500.