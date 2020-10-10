https://news.day.az/world/1278388.html В Грузии коронавирусом заразились еще 519 человек
В Грузии коронавирусом заразились еще 519 человек
За последние сутки в Грузии выявлено 519 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 6 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 11 271, число умерших выросло до 78 человек.
Отметим, в Грузии в настоящее время из-за коронавируса на карантине находятся 5 971 человек, на стационарном лечении - 836 человек. От коронавируса вылечились 6 119 человек.
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