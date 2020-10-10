В Германии за сутки коронавирусом заразился 4 721 человек

Коронавирус нового типа был выявлен за последние сутки у 4 721 жителя Германии, это максимальный показатель с 18 апреля. Как сообщил в четверг Институт Роберта Коха (RKI, подчиняется Минздраву ФРГ), от последствий заражения коронавирусной инфекцией за сутки умерли 15 человек.

За все время инфекция была выявлена у 319 381 жителя Германии, умерли от последствий 9 604, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Самые высокие темпы прироста в ФРГ фиксировались в конце марта и начале апреля - более 6 тыс. инфицированных за сутки. Затем статистика начала сокращаться, и уже в мае введенные ограничения начали отменять. С июля число заразившихся опять начало расти. Одна из главных проблем - нелегальные вечеринки, несоблюдение правил дистанцирования в барах и во время частных мероприятий. Рост объясняется также тем, что в Германии сейчас делают существенно больше тестов - около 1 млн в неделю.

Действующие правила и штрафы

Сейчас жителям необходимо носить защитные маски в магазинах, транспорте и общественных учреждениях. До конца года отменены все массовые мероприятия. В Мюнхене и Кельне масочный режим также ввели на некоторых городских площадях и пешеходных улицах. В Берлине с этой недели запретили барам, ресторанам и магазинам работать по ночам.

Нарушение масочного режима влечет за собой штраф. Каждая федеральная земля устанавливает собственные правила. В Берлине штраф составит от €50 до 500, в Баварии - 150, в Тюрингии - 60.

Также в ФРГ штрафуют тех, кто при посещении общественных мест умышленно оставляет о себе неверные контактные данные. Физические лица заплатят от €50, юридические - от 1 000.

В дополнение к этому власти решили ввести ограничения для жителей из зон риска на поездки по стране. В частности, жители Германии из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой не смогут останавливаться в гостиницах на территории ФРГ.