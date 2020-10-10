Майкл Помпео обещал опубликовать переписку Клинтон

Госдепартамент США в ближайшее время обнародует часть электронной переписки Хиллари Клинтон, которая ранее возглавляла ведомство. Об этом в пятницу, 9 октября, заявил в интервью Fox News действующий госсекретарь США Майкл Помпео, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Электронные письма у нас. Мы их представим. Мы представим всю эту информацию, чтобы американцы могли с ней ознакомиться", - сказал он.

Помпео не пояснил, о каких именно письмах Клинтон идет речь. На вопрос о том, произойдет ли это перед намеченными на 3 ноября президентскими выборами, глава внешнеполитического ведомства США ответил: "Мы сделаем это как можно быстрее. Я думаю, конечно, перед выборами будет на что посмотреть".

"Как вы помните, конфиденциальная информация была на частном сервере. Так не должно быть. Хиллари Клинтон не следовало так поступать. Это поведение неприемлемо", - сказал Помпео.

Президент США Дональд Трамп ранее в эфире Fox News призвал Помпео опубликовать письма Клинтон, которая была его соперницей на выборах главы государства в 2016 году.

"Она говорила, что у нее было 33 тыс. писем", - отметил он. "Они в Госдепартаменте, но Майкл Помпео не может их опубликовать, что очень грустно. Я из-за этого им недоволен. Он не смог опубликовать их. Я не понимаю почему", - подчеркнул американский лидер.