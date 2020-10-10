В Пакистане заблокировали TikTok

Телекоммуникационный регулятор в Пакистане заблокировал китайскую соцсеть и мобильное приложение TikTok. Об этом сообщает The Verge в субботу, 10 октября, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Ранее соцсеть в Пакистане предупреждали о необходимости фильтрации "аморального и неприличного" контента. Согласно заявлению регулятора, соцсеть не соблюдала установок, но он готов пересмотреть запрет при модерации незаконного контента.

В свою очередь сервис TikTok заявил, что хочет соблюдать закон на рынках, где работает. В компании надеются согласовать решение для восстановления функционирования соцсети.

Отметим, что запрет был введен спустя несколько месяцев после того, как сингапурская платформа прямых трансляций Bigo Live также была заблокирована по той же причине. YouTube также предупредили о необходимости фильтрации "пошлости и ненависти".