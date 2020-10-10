Число зараженных COVID-19 за сутки в США снова превысило 50 тысяч

В США за последние сутки выявлено 57 420 случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19).

Как передает Day.Az, об этом сообщает Университет Джона Хопкинса.

Отмечается, что 7 октября за сутки было выявлено 50 341, 8 октября - 56 191, а 9 октября - 57 420 случаев заражения.

Отметим, до сегодняшнего дня в мире около 36,8 млн. человек заразились COVID-19, более 1,06 млн. человек умерли от коронавируса.

В США до сегодняшнего дня коронавирусом заразились 7,66 млн. человек, умерли 213 795 человек. По обоим показателям США лидирует в мире.