Россия и Иран обсудили восстановление авиасообщения

Представители России и Ирана обсудили вопрос расширения географии полетов после снятия карантинных ограничений и перспективы возобновления авиасообщения между странами. В ходе встречи, которая состоялась 9 октября, руководитель Росавиации Александр Нерадько и чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Казем Джалали говорили о принимаемых мерах по поэтапному выходу из карантина при восстановлении авиапассажирских перевозок, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсант.

"С учетом эпидемиологической ситуации в России и Иране консультации по возобновлению двустороннего авиасообщения в полном объеме и расширению географии полетов будут продолжены",- говорится в сообщении Росавиации.

Россия ввела ограничения на авиасообщение с Ираном с 28 февраля из-за распространения в стране коронавируса. Запрет был введен и на регулярные, и на чартерные рейсы. Осуществлять их могут только российский "Аэрофлот" и иранский Mahan Air.