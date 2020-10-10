https://news.day.az/world/1278540.html Более 100 тысяч человек остались без воды в российском Дагестане
Более 100 тысяч человек остались без воды в российском Дагестане
Более 100 тысяч человек остались без водоснабжения в Дагестане из-за аварии на водопроводе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Прорыв водопровода произошел в районе канала имени Октябрьской революции. В результате случившегося без воды остались более 5 тысяч домов.
В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы.
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