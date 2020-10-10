Мексика потребовала извинений от Папы Римского

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор потребовал извинений от Папы Римского за ущерб времен конкисты - испанской колонизации Америки XVI века. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным агентства, супруга президента Беатрис Гутьеррес, которая находится с официальным визитом в ЕС, лично передала Папе Франциску послание главы государства. В документе, в частности, говорится о "позорных злодеяниях" церкви и испанской короны в отношении коренных народов Мексики.

"Настаиваю, чтобы по случаю этих событий и католическая церковь, и испанская монархия, и мексиканское государство принесли публичные извинения коренным народам, которые стали жертвами позорнейших злодеяний, были лишены имущества и земли и находились в подчинении со времен конкисты 1521 года до недавнего прошлого", - говорится в послании.

Поездка Гутьеррес в Европу проходит в преддверии важных для Мексики юбилеев - 700-летия основания Теночтитлана (Мехико), 200-летия революции и 500-летия начала испанской колонизации.