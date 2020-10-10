https://news.day.az/world/1278546.html Генсек ООН приветствовал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе
Генсек ООН приветствовал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует соглашение между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил в субботу его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь приветствует соглашение о прекращении огня, объявленное вчера в Москве министрами иностранных дел Российской Федерации, Азербайджана и Армении. Я выражаю признательность Москве за ее посредническую роль", - говорится в заявлении.
Гутерриш также выразил надежду, что международное сообщество поддержит достигнутое соглашение и будет поощрять усилия сторон по мирному урегулированию.
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