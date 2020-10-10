Трамп впервые появился на публике после заражения коронавирусом

Президент США Дональд Трамп провел первое публичное мероприятие после заражения коронавирусом. Массовая встреча со сторонниками состоялась на Южной лужайке Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Американский лидер с балкона Белого дома заявил о прекрасном самочувствии и поблагодарил собравшихся за "молитвы". В ходе выступления глава государства был без маски, результаты его последнего теста еще не публиковались.

Около Белого дома собрались несколько сотен сторонников Трампа, они долго приветствовали его перед началом выступления. "Сохраните свой энтузиазм и идите на выборы", - призвал президент. Полиция и Секретная служба перекрыли прилегающие к резиденции улицы, закрыт расположенный рядом Лафайет-сквер.

По словам заместителя пресс-секретаря администрации президента Джадд Дир, мероприятие носило официальный характер и не имело отношения к предвыборной кампании.

Ранее американский лидер заявил, что во время болезни, вызванной коронавирусом, он чувствовал себя не так, как должен чувствовать президент США. Трамп добавил, что ему делали томографию, так как были подозрения на воспаления в легком, однако они не подтвердились.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Через несколько дней у президента нашли антитела к инфекции.