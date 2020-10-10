https://news.day.az/world/1278551.html Во Франции столкнулись два самолета
Во Франции столкнулись два самолета
Во Франции пять человек погибли в результате столкновения двух легкомоторных самолетов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Nouvelle Republique.
ЧП произошло в городе Лош, департамент Эндр и Луара. После столкновения один из самолетов врезался в ограду жилого дома в паре километров от центра города и взорвался, тогда погибли два человека. Второй самолет упал в нескольких сотнях метров от первого, там спасатели обнаружили еще три тела.
Место катастрофы оцеплено, всего в ликвидации последствий ЧП участвуют около 50пожарных и 30 полицейских.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре