https://news.day.az/world/1278554.html Более 37 млн человек в мире заразились коронавирусом
Более 37 млн человек в мире заразились коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в субботу 37 млн.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.
По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 37 010 669, умерли 1 069 836 человек, выздоровели 25 711 490. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (7 689 358). Далее следуют Индия (6 979 423) и Бразилия (5 055 888).
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