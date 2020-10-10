Более 37 млн человек в мире заразились коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в субботу 37 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 37 010 669, умерли 1 069 836 человек, выздоровели 25 711 490. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (7 689 358). Далее следуют Индия (6 979 423) и Бразилия (5 055 888).