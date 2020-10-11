https://news.day.az/world/1278558.html В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 35. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 35 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
Всего за время пандемии в столице умерли 5 595 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
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