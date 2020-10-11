https://news.day.az/world/1278588.html В Таджикистане выбирают президента

В Таджикистане выбирают президента

В мире, 11 октября 2020 09:23 52
В Таджикистане выбирают президента

Сегодня в 6 часов утра по местному времени (5.00 по времени Баку) начались выборы Президента Республики Таджикистан, передает Day.Az со ссылкой на МИА Казинформ.

По данным Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан (ЦКВР), в соответствии с Конституционным законом "О выборах Президента Республики Таджикистан" для организации и проведения выборов в стране сформировано 68 избирательных округов, 3375 избирательных участков внутри страны и 39 - за рубежом. После тщательного изучения документов, представленных политическими партиями, Центральная комиссия по выборам и референдумам Республики Таджикистан зарегистрировала списки кандидатов от Аграрной партии Таджикистана, Социалистической партии Таджикистана, Народной Демократической партии Таджикистана, Партии экономических реформ Таджикистана и Коммунистической партии Таджикистана.

Таким образом, в избирательный бюллетень было включено 5 кандидатов на пост Президента Республики Таджикистан. Избирательные участки, расположенные на территории Таджикистана, будут закрыты в 20:00 часов по местному времени 11 октября. По данным ЦКВР, для голосования было зарегистрировано 4 943 289 избирателей. Выборы считаются состоявшимися, если на избирательные участки явилось более 50% избирателей.

 

Процесс выборов будут отслеживать более 145 международных наблюдателей от различных международных организаций. Кроме того, ход выборов будут освещать более 267 представителей местных и зарубежных средств массовой информации. Предварительные результаты выборов Президента Республики Таджикистан будут объявлены в течение 24 часов после окончания голосования, а окончательные результаты - не позднее чем через две недели после окончания выборов.

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