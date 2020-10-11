В Бразилии число смертей из-за коронавируса превысило 150 тыс.

Число летальных исходов из-за COVID-19 в Бразилии достигло 150 198, из них 559 зарегистрированы за минувшие сутки. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу данные Минздрава южноамериканской республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Общее количество случаев инфицирования увеличилось до 5 082 637. За последние 24 часа зафиксированы 26 749 новых пациентов. По информации ведомства, более 85% заразившихся (4 453 722) выздоровели, еще 478 717 человек остаются под наблюдением врачей. На 100 тыс. жителей приходятся 2 419 случаев инфицирования и 71 летальный исход.

Бразилия, где первый случай инфицирования коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает третье место после США и Индии в списке государств с наибольшим числом заразившихся. По числу умерших Бразилия уступает только Соединенным Штатам.