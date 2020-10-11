Третий день подряд мир бьет рекорд по числу зараженных COVID-19

Три дня подряд число инфицированных коронавирусом в мире за сутки бьет рекорд. В этот раз, по данным Всемирной организации здравоохранения, прирост заболевших составил свыше 383 тысяч человек, что на 33 тысячи больше, чем накануне, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Общее число инфицированных перевалило за 37 миллионов. Рекордное количество заболевших за сутки показала Франция - почти 27 тысяч человек.

В странах Европы возобновляют ограничительные меры, что вызывает недовольство у местного населения. На акцию протеста вышли люди в Польше. Их не устраивает требование обязательного ношения масок в общественных местах.

Свое недовольство высказывают и итальянцы. Около 2 тысяч жителей собрались на площади в Риме. Там жалуются на введение штрафов за нарушение масочного режима в размере 1 тысячи евро.

Аналогичный митинг организовали в Берлине, где новые меры вступили в силу с субботы, 10 октября. Согласно им, весь бизнес должен останавливать свою работу с 11 часов вечера до 6 часов утра.