В Турции столкнулись поезда, есть жертвы

Два человека погибли в результате лобового столкновения грузовых поездов в Анкаре, столице Турции. Об этом в субботу, 10 октября, сообщает Haber Türk, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"На железной дороге в районе Каледжик произошло лобовое столкновение поездов. В результате два человека погибли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что катастрофа произошла в тот момент, когда один из поездов остановился на красный сигнал семафора - и в него врезался встречный поезд.

Погибли двое машинистов поезда, который ждал на семафоре.

Проводится расследование причин инцидента.