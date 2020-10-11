https://news.day.az/world/1278604.html В Турции столкнулись поезда, есть жертвы - ФОТО
В Турции столкнулись поезда, есть жертвы - ФОТО
Два человека погибли в результате лобового столкновения грузовых поездов в Анкаре, столице Турции. Об этом в субботу, 10 октября, сообщает Haber Türk, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
"На железной дороге в районе Каледжик произошло лобовое столкновение поездов. В результате два человека погибли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что катастрофа произошла в тот момент, когда один из поездов остановился на красный сигнал семафора - и в него врезался встречный поезд.
Погибли двое машинистов поезда, который ждал на семафоре.
Проводится расследование причин инцидента.
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