В Таиланде поезд протаранил автобус, 20 погибших

В Таиланде не менее 20 человек погибли и более 30 получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения автобуса с товарным поездом в провинции Чаченгсао в 50 километрах от Бангкока. Об этом сообщает Bangkok Post в воскресенье, 11 октября, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Столкновение произошло в 08:05 утра. Автобус, в котором находились около 60 человек, следовавший из провинции Самутпракан в один из буддийских храмов провинции Чаченгсао, неожиданно выехал на регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума при горевшем красном семафоре, предупреждающем о прохождении поезда.

Подходивший к переезду товарный состав начал экстренное торможение, однако не успел снизить скорость и остановиться и протаранил автобус. Мощный удар пришелся на кабину водителя и первые ряды сидений.

Двадцать человек из числа находившихся в автобусе погибли на месте, более 30 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы провинции.

Создана следственная комиссия по расследованию происшествия, состоящая из представителей полиции, управления железных дорог Таиланда, управления наземного транспорта министерства транспорта и страховых компаний.