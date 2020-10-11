https://news.day.az/world/1278647.html В Армении выявлено еще 715 случаев заражения коронавирусом
В Армении выявлено еще 715 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Армении коронавирусом (COVID-19) заразились еще 715 человек.
Как сообщает Day.Az, общее число инфицированных коронавирусом в стране достигло 56451.
За последние сутки от коронавируса умерли 4 человека, общее число умерших от вируса достигло 1020.
От коронавируса вылечились 45 824 человек. В настоящее время в Армении насчитывается 9304 активных больных коронавирусом.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре