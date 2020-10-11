В Германии предложили ввести штраф в €250 за нарушение масочного режима

Премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зёдер предложил ввести по всей ФРГ штраф в €250 за нарушение масочного режима. Об этом он заявил в интервью Bild am Sonntag, которое было опубликовано в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В условиях растущего числа инфицированных нужно ввести единый штраф в €250 за отсутствие маски", - сказал он. По его словам, ситуация уже сейчас напоминает ту, что складывалась весной. "Если будем медлить с действиями, то возможен повторный "локдаун" [режим жесткой изоляции]", - предположил Зёдер.

На данный момент жителям ФРГ необходимо носить защитные маски в магазинах, транспорте и общественных учреждениях. В Мюнхене и Кельне масочный режим также ввели на некоторых городских площадях и пешеходных улицах. Не исключено, что такая мера будет принята и в других городах. Нарушение масочного режима на территории всей Германии влечет за собой штраф, однако его размер по регионам различается. Почти во всех федеральных землях он существенно ниже €250.

За все время инфекция была выявлена у 322 864 жителей Германии, умерли от последствий заражения коронавирусом 9 615 пациентов. За последние сутки выявлено 3 483 случая инфицирования.