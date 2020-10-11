Возобновлена нефтедобыча на крупнейшем ливийском месторождении

Добыча нефти на самом крупном ливийской нефтяном месторождении "Шарара" возобновлена. Это стало возможным после соглашения с силами, лояльными Ливийской национальной армии Халифа Хафтара, который пообещал не препятствовать работе нефтяников, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Новость сообщила Национальная нефтяная компания Ливии на фоне мирных переговоров, предваряющих более масштабные под эгидой ООН, передает The Independent.

В межливийском конфликте участвуют два политических лагеря: правительство национального согласия Файеза Сарраджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана, который поддерживается Хафтаром. Последнего поддерживают Саудовская Аравия, Россия, Египет, Франция. На стороне Сарраджа - Италия, Турция Катар.

21 августа два противоборствующих органа исполнительной власти призвали своих сторонников соблюдать прекращение огня.