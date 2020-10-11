Общее число инфицированных коронавирусом в Иране превысило 500 тыс.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Иране превысило 500 тыс. Об этом сообщила в воскресенье глава департамента по связям с общественностью Минздрава исламской республики Сима Садат Лари, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Число новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 3 822, общее количество заразившихся достигло 500 075", - приводит ее слова иранское агентство ISNA. Максимальный показатель суточного прироста инфицированных был зафиксирован 9 октября - 4 392.

Представитель Минздрава отметила, что "за прошедшие 24 часа в Иране умер 251 пациент, а общее число летальных исходов достигло 28 544". Предыдущий антирекорд по числу летальных случаев был зафиксирован 5 октября - 235.

По данным ведомства, всего в стране выздоровели 406 389 человек.

19 сентября глава штаба по противодействию распространению вируса в столичной провинции Тегеран Алиреза Зали заявил, что на территории региона началась третья волна распространения инфекции. 3 октября власти столицы приняли решение закрыть рестораны, мечети, спортивные клубы, парикмахерские и музеи на фоне новой волны заболевания.

В последние дни в Иране возобновился рост числа случаев заражения. Относительное падение показателей наблюдалось в конце лета: 31 августа суточный прирост заболеваемости упал до минимума за последние недели - 1 642. После этого число новых инфицированных вновь начало расти и последние двенадцать дней превышало отметку в 3,5 тыс. человек в сутки. Официально о начале второй волны распространения коронавируса в Иране было объявлено 15 июля.