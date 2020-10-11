Глава МВД Молдовы второй раз заболел COVID-19

Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку сообщил 11 октября в Facebook, что его тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, передает Day.Az со ссылкой на gordonua.com.

"В сентябре я обнаружил проблему со здоровьем, которая внезапно привела к ослаблению моего иммунитета, и по этой причине я стал уязвимым для инфекции COVID-19. На прошлой неделе после прохождения теста у меня подтвердился положительный результат на коронавирус. Я сейчас госпитализирован в реанимацию и прохожу лечение", - написал Войку.

По словам министра, его здоровье улучшилось и он надеется "скоро вернуться к работе".

Весной 47-летний Войку уже переболел коронавирусной инфекцией.