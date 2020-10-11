Трамп заявил, что у него больше нет коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что у него больше нет коронавируса и выработался иммунитет к нему, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В субботу врач главы вашингтонской администрации сообщил, что Трамп больше не представляет опасности для окружающих с точки зрения распространения коронавируса. В эфире телекомпании Fox News американского лидера попросили пояснить, означает ли это, что у него больше нет COVID-19.

"Да. И не только это", - ответил американский лидер. "Похоже, у меня иммунитет. Не знаю, может быть, это надолго, возможно, на короткий [период] времени, это может быть на всю жизнь, никто на самом деле не знает [наверняка], но у меня иммунитет", - продолжил Трамп, заверив при этом, что находится "в очень хорошем состоянии, чтобы сражаться в битвах".

По словам главы государства, он "чувствует себя фантастически" и больше не принимает никаких лекарств. "Я не принимаю никаких лекарств. Лекарства, которые я принимал, были стандартными, довольно обычными, кроме того, которое было настоящим чудом, эта штука с антителами, которая невероятно работает (речь, судя по всему, об экспериментальной сыворотке на основе антител, произведенной американской компанией Regeneron Pharmaceuticals - прим. ТАСС). <...> Мы ждем одобрения [от регулятора] на использование [этого препарата], и мы намерены направить его в больницы по всей стране <...> и по всему миру в конечном итоге", - сказал Трамп. Он также выразил уверенность в том, что ему больше не нужно "прятаться", избегая публичных мероприятий.

Президент США в ночь на 2 октября сообщил в Twitter, что у него и у его супруги Меланьи выявлен коронавирус. Позже в этот день глава государства прибыл в медицинский центр имени Уолтера Рида в городе Бетесда (штат Мэриленд). 5 октября Трамп покинул госпиталь и вернулся в Белый дом.