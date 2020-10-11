В Турции от COVID-19 выздоровели более 294 тысяч человек

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 59 человек, общее число жертв заболевания достигло 8 837.

Об этом, как передает Day.Az, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 335 533, за прошедшие 24 часа 1 502 теста на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 212 человек, общее число выздоровевших достигло 294 357.