https://news.day.az/world/1278844.html В Турции от COVID-19 выздоровели более 294 тысяч человек
В Турции от COVID-19 выздоровели более 294 тысяч человек
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 59 человек, общее число жертв заболевания достигло 8 837.
Об этом, как передает Day.Az, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 335 533, за прошедшие 24 часа 1 502 теста на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 212 человек, общее число выздоровевших достигло 294 357.
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