В Таджикистане завершилось голосование на выборах президента

Голосование на президентских выборах, которое проходило в Таджикистане в воскресенье, завершилось, избирательные участки закрылись в 20:00, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В Центральной комиссии по выборам и референдумам сообщили, что в республике начался подсчет голосов.

Ранее в Центризбиркоме отметили, что выборы признаны состоявшимися, так как, по данным на 15:00, явка избирателей превысила 50%, составив 70,7% (более 3,4 млн человек).

По всей стране было открыто 3 375 избирательных участков. Еще 39 участков было организовано за рубежом. Предварительные итоги голосования ЦИК озвучит на брифинге 12 октября.

На пост президента Таджикистана претендуют пять кандидатов - действующий глава государства Эмомали Рахмон, выдвинутый Федерацией независимых профсоюзов, Союзом молодежи и Народной демократической партией, Рустам Латифзода от аграриев, Абдухалим Гаффорзода от социалистов, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ Таджикистана и Миродж Абдуллоев от коммунистов. Окончательные итоги выборов будут оглашены в течение 10 дней.