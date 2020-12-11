Самая сильная в мире семилетняя девочка подняла штангу весом 80 килограммов

Девочку из Канады, способную выполнять упражнения со штангой, которая весит почти в три раза больше нее самой, назвали самой сильной в мире. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Семилетняя Рори ван Ульфт (Rory van Ulft) из Оттавы поднимает в рывке до 32 килограммов, в толчке - до 42 килограммов, может делать приседания со штангой весом 61 килограмм и выполнять становую тягу с весом до 80 килограммов. Недавно она стала самой юной чемпионкой США по тяжелой атлетике среди юниоров до 11 и 13 лет в весовой категории до 30 килограммов.

Девочка начала заниматься тяжелой атлетикой в пять лет и посвящает тренировкам четыре часа в неделю. Она также увлекается гимнастикой и предпочитает именно этот спорт, выделяя на гимнастические тренировки девять часов в неделю.

"Судя по ее коэффициентам Синклера, Рори не только самая сильная семилетняя девочка в мире, но и, очень вероятно, самая сильная семилетняя девочка или мальчик в истории, о результатах которых есть достоверные данные", - говорит ее отец Каван ван Ульфт (Cavan van Ulft).

В 2019 году сообщалось, что шестилетний чеченец Рохим Куриев отжался от пола 4818 раз. Это, по словам главного редактора одной из Книг рекордов России Станислава Коненко, является мировым рекордом в категории "Наибольшее количество отжиманий от пола за один подход мальчиками шести лет".