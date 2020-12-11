США одобрят вакцину от COVID-19

Вице-президент США Майкл Пенс убежден, что американские регулирующие органы в течение нескольких дней сертифицируют вакцину от нового коронавируса, ее распространение начнется в течение суток после этого.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на пресс-конференции в штате Южная Каролина.

"Мы считаем, что вакцина от коронавируса неизбежно будет одобрена для американцев в течение нескольких дней", - сказал Пенс. Он констатировал, что к работе на этом направлении Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США привлечено пристальное внимание общественности в стране. Вице-президент США заострил внимание на том, что обычно на разработку и производство вакцины требуется от восьми до 12 лет, а сейчас это делают во много раз быстрее в свете пандемии.

Пенс заверил, что власти США готовы начать распространение вакцины в стране "в течение 24 часов" после того, как препарат будет одобрен. По его словам, в эти же сроки в США начнут вакцинацию от коронавируса. Содействие в распространении препарата в стране окажут американские курьерские компании, а также сети аптек.

Профильный комитет Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США в четверг рассматривает обращение компаний Pfizer ("Пфайзер") и BioNTech ("Бионтек") по регистрации их вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Комитет вынесет рекомендации, которые затем рассмотрит руководство управления. Оно не уточняет, когда именно может принять решение по этой заявке, однако заверяет, что будет действовать "настолько быстро, насколько это возможно".

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 15,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 290 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.