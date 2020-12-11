Австралия остановила производство собственной COVID-вакцины

Власти Австралии приняли решение об остановке производства вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной Университетом Квинсленда (UQ) и производителем вакцин CSL. Об этом объявил премьер-министр Скотт Моррисон, сообщает The New Daily в пятницу, 11 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Вакцина Университета Квинсленда не сможет работать. Основываясь на научных рекомендациях, она больше не будет рассматриваться как часть плана по вакцинации Австралии", - сказал он.

Разрабочтки вакцины в свою очереь пояснили, что на первой фазе испытания препарата, в которой приняли участие 216 человек, было выявлено, что, несмотря на отсутствие серьезных побочных эффектов, выработавшиеся после вакцинирования испытуемых антитела мешают диагностике ВИЧ и приводят к ложноположительным результатам некоторых тестов на ВИЧ.

Учитывая полученные результаты, CSL заявила, что совместно с австралийским правительством приняла решение прекратить испытания вакцины на втором и третьем этапах. При этом австралийская вакцина еще может быть доработана, но на это может понадобиться еще год.

Пока же Австралия планирует произвести дополнительные 20 млн доз вакцины, разработанной англо-шведской компанией AstraZeneca, в дополнение к 33,8 млн. Правительство также намерено обеспечить дополнительные 11 млн доз вакцин Novavax- до 51 млн.