Неизвестный взорвал бомбу у здания ФСБ на Кавказе

В Карачаево-Черкесской Республике в селе Учкекен мужчина взорвал бомбу у здания отдела Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Малокарачевскому району.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Telegram-канал "112".

По предварительным данным, взрыв в Базарном переулке осуществил террорист-смертник.

Смертник использовал бомбу-приманку

На данный момент уже известна примерная картина произошедшего. В 7:30 утра у здания отдела ФСБ по Малокарачевскому району взорвалось небольшое самодельное взрывное устройство (СВУ), которое заставило сотрудников выбежать из отдела. В результате взрыва никто не пострадал, силовики оцепили территорию.

Спустя почти пять часов - около 12:00 - к месту происшествия подъехал автомобиль, из которого выбежал смертник и устроил второй взрыв. При этом машина, которую использовал террорист, проходит по базам как утилизированная в 2016 году.

В результате атаки террориста пострадали шесть человек

По данным Telegram-канала "112" в результате взрыва возле здания ФСБ в селе Учкекен пострадали шесть человек, среди которых одно гражданское лицо и пять сотрудников ФСБ.

По другим сведениям, среди пострадавших сотрудники не только ФСБ, но и полиции, в том числе заместитель начальника отдела экспертно-криминалистического центра МВД по Карачаево-Черкесской Республике Аскер Абдуразаков. У всех пострадавших осколочные ранения. Погибших и получивших тяжелые травмы из-за подрыва смертника нет.