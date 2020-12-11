За минувшие сутки от COVID-19 в Иране скончались 232 человека

За минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) в Иране скончались 232 человека.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на министерство.

По словам Садат Лари, общее число летальных исходов от коронавируса в Иране увеличилось до 51 728 человек.

Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 9 594 человека, и общее число заразившихся достигло 1 092 617 человек, состояние 5 760 из которых оценивается как тяжелое.

В настоящее время в стране от коронавируса вылечились 787 853 человека.

До настоящего времени в Иране проведено более 6,61 миллиона тестов на выявление коронавируса.

Представитель министерства сказала, что 34 района Ирана находятся в "красной", 260 - в "оранжевой" и 154 района - в "зеленой" зоне по коронавирусу.