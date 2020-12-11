https://news.day.az/world/1297472.html Георгий Гахария останется на посту премьера Грузии
Георгий Гахария останется на посту премьера Грузии
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария возглавит и новое правительство.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал в беседе с журналистами бывший спикер парламента Грузии, депутат Ираклий Кобахидзе.
По его словам, Г.Гахария возглавит и новое правительство, состав которого будет сформирован после внутрипартийных обсуждений.
Отметим, что согласно новому законодательству, сегодня после утверждения полномочий парламента Грузии правительство должно уйти в отставку.
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