Георгий Гахария останется на посту премьера Грузии

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария возглавит и новое правительство.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал в беседе с журналистами бывший спикер парламента Грузии, депутат Ираклий Кобахидзе.

По его словам, Г.Гахария возглавит и новое правительство, состав которого будет сформирован после внутрипартийных обсуждений.

Отметим, что согласно новому законодательству, сегодня после утверждения полномочий парламента Грузии правительство должно уйти в отставку.