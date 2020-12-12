https://news.day.az/world/1297603.html В Техасе разбился частный самолет
В Техасе разбился частный самолет
Два человека погибли в результате катастрофы частного вертолет Robinson R44 в западной части американского штата Техас. Об этом в пятницу со ссылкой на заявление местных властей сообщила телекомпания ABC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, вертолет упал в поле, в 13 км к юго-западу от города Колорадо-Сити. Погибшие находились в вертолете.
Федеральное авиационное управление США совместно с Управлением по безопасности на транспорте займутся расследованием инцидента, указывает телеканал.
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