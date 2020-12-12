Власти США договорились с Moderna о покупке 100 млн доз вакцины от COVID-19

Власти США договорились с американской компанией Moderna о приобретении 100 млн доз разрабатываемой ею вакцины от коронавируса. Об этом говорится в заявлениях, опубликованных в пятницу на сайте Министерства здравоохранения и социальных служб США, а также на сайте данной фирмы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отметили в компании, "правительство США воспользовалось правом купить дополнительно 100 млн доз mRNA-1273 - вакцины-кандидата Moderna от COVID-19". В заявлении констатируется, что в результате общее число доз препарата, которые обязана поставить Moderna, увеличилось до 200 млн.

"Обеспечив получение еще 100 млн доз от Moderna к июню 2021 года, мы увеличим запасы вакцины в рамках операции "Невероятная скорость", - констатировал глава Минздрава США Алекс Азар. "Данная закупка федеральными властями может укрепить уверенность американцев в том, что у нас будет достаточно вакцины для всех граждан, которые хотят получить ее к второму кварталу 2021 года", - добавил министр.

В Минздраве США отметили, что вакцина будет приобретена по линии этого ведомства, а также Пентагона. Стоимость новой поставки не уточняется. В заявлении Министерства здравоохранения и социальных служб США констатируется, что Moderna получит от властей США суммарно $4,1 млрд на разработку и поставки препарата. Американские власти могут заказать еще 300 млн доз вакцины Moderna.