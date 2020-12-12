В США вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США дало разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса Pfizer.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает издание New York Times.

"Решение означает, что миллионы людей начнут получать вакцину в течение ближайших дней", - сообщает газета. Информация о получении лицензии предоставлена тремя анонимными источниками.

В четверг комитет экспертов при FDA проголосовал за то, чтобы рекомендовать использование вакцины от коронавируса американского фармацевтического гиганта Pfizer и немецкой компании BioNTech.

Сообщалось, что первыми препарат должны получить медики и пожилые люди, а доставка вакцины начнется в течение 24 часов после получения лицензии на ее использование.

Президент США Дональд Трамп ранее призвал FDA немедленно выдать разрешение на использование вакцины.