В ВОЗ заявили, что уровень смертности от COVID-19 в Европе вырос вдвое

Уровень смертности от COVID-19 за последние полтора месяца вырос на 60% по всему миру, заявила на брифинге в пятницу глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"В то время как мы видим во многих странах Европы снижение количества заражений, по всему миру растет процент смертности. За последние шесть недель рост был на 60%", - сказала она.

По ее словам, эти цифры неравномерно распределены в мире, однако в Европе смертность выросла почти на 100%.