https://news.day.az/world/1297614.html В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу - ВИДЕО
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу - ВИДЕО
Автомобиль протаранил толпу демонстрантов в центре Нью-Йорка, минимум шесть человек пострадали.
Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в районе Манхеттена. Автомобиль врезался в толпу участников демонстрации, предположительно, выступающих в защиту голодающих заключенных в одной из тюрем Нью-Джерси.
Водитель задержан, его допрашивают.
Отмечается, что в демонстрации участвовали около 40-50 человек.
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