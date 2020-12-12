Техас захотел вывести из состава США

В палате представителей Техаса захотели вывести штат из состава США. С такой инициативой выступил республиканец Кайл Бидерманн, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я обязуюсь подать законопроект, который позволит провести техасцам референдум с целью утверждения штата Техас в качестве независимого государства", - написал он в Twitter. Бидерманн объяснил свое намерение тем, что федеральное правительство страны вышло из-под контроля и перестало представлять ценности жителей штата.

Как отмечается в публикации на сайте телеканала, народ штата поддерживает республиканскую форму правления. При этом выход из состава страны поддерживает националистическое движение Техаса, а соответствующий запрос поступал в законодательный орган штата уже сотни раз.

Ранее 17 штатов США поддержали иск Техаса в Верховный суд. Власти штата потребовали признать недействительными результаты в четырех колеблющихся штатах, которые отдали голоса за кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. К иску решил присоединиться и действующий президент страны республиканец Дональд Трамп.