На Бали отмечен массовый голод

Из-за карантина только остров Бали потерял четыре с половиной миллиарда долларов. Для местных жителей это обернулось массовым голодом, а для экономики настоящим кризисом.

"Я надеюсь, Бали вернется к нормальной жизни. Потому что сотни тысяч сотрудников отелей и ресторанов сидят без работы", - говорит владелец ресторана Раймонд Мэйд.

Если регион пройдет проверку комиссии ООН, то открыть остров могут еще до нового года. Это поможет местным властям прийти в себя после гуманитарной катастрофы.

Похожая ситуация на Гоа. Границы здесь частично открыли, но из-за туристов пришлось увеличить штрафы. Тем, кто не хочет носить маски, грозит серьезное наказание.

"В связи с COVID-19 в этом сезоне ситуация очень тяжелая. Наши маленькие традиционные отели на побережье пользовались большим спросом у иностранных туристов. Но забудьте про иностранных туристов, в этом сезоне даже соотечественников нет", - говорит президент Ассоциации владельцев отелей в Гоа Мануэль Кардосо.

Не ждут туристов и в Тайланде. По прогнозам, популярные курорты будут закрыты как минимум еще три месяца. Правительство только рассматривает варианты, как оживить туриндустрию. Однако, пока ситуация с ковидом этого сделать не позволяет.

"Больше никакого массового туризма. Когда эта отрасль встанет на ноги, Таиланд не должен быть признан небезопасным местом. Он должен стать привлекательным местом назначения, что означает, что мы обеспечим безопасность, гигиену, экологическую устойчивость", - объясняет глава управления по туризму Тайланда Ютасака Супасорна.

Что делать с зимними каникулами, не могут определиться в Европе. Пока Италия и Германия настаивают на полном закрытии горнолыжных курортов, в Австрии открывают трассы для катания, в Польше ограничивают количество людей на склонах, в Болгарии пускают только в масках.

"В Австрии это более сильный удар по экономике, во Франции и Германии, где есть горнолыжный туризм, с точки зрения пропорции всей экономики им немного легче. Они быстрее договорились закрыть курорты", - говорит инструктор Сергей Парфенов.

С одной стороны на кону - горнолыжная туриндустрия, с другой - угроза третьей волны пандемии. Зимние каникулы на заснеженных склонах Европы могут обернуться переполненными больницами.