Восьмилетняя девочка написала письмо обидчице и вызвала восхищение в сети

Восьмилетняя девочка из Австралии написала письмо своей обидчице, которая назвала ту толстой, и объяснила, что ей не нравятся подобные высказывания. Поступок школьницы вызвал восхищение в сети после того, как ее мать-блогерша опубликовала в Instagram отрывок письма, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Женщина рассказала, что после замечания дочь стала чувствовать себя некомфортно и поспешила взвеситься на весах. Однако после этого она взяла себя в руки написала обидчице письмо.

"Я чувствую, что не заслуживаю того, чтобы со мной так обращались, и продолжаю взвешивать себя. Но это мое тело, и я люблю его таким, какое оно есть. (...) Я знаю, что мои мама, папа и семья любят меня. (...) Я красивая, и мне все равно, насколько я тяжелая, поэтому, пожалуйста, просто остановись. Мне это не нравится", - написала школьница.

Уоттс отметила, что гордится дочерью за то, что та защитила свои чувства, и радуется за ее одноклассницу, которая поняла свою ошибку и помирилась с подругой. Многие подписчики блогерши восхитились поступком ребенка и написали, что теперь она их герой.