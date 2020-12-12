В Москве скорая опрокинулась на бок

Авария с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля произошла на юго-западе Москвы вечером, 11 декабря, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Обстоятельства дорожного происшествия, которое имело место на пересечении улиц Большая Черемушкинская и Винокурова, выясняют инспекторы ГИБДД. СМИ сообщают о легковом автомобиле, с которым столкнулся микроавтобус, однако никаких официальных данных о водителе легковушки еще не поступало.

К моменту приезда инспекторов скорая лежала на боку с включенными спецсигналами. Работали ли они во время движения автомобили или включились позднее, пока не ясно. По предварительным данным, никто не пострадал, пациента в машине медиков не было.