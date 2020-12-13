У снежного барса впервые выявили коронавирус

В зоопарке города Луисвилл в американском штате Кентукки у снежного барса выявили коронавирус. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Тест снежного барса Ниси дал положительный результат на SARS-CoV-2, - вирус, который вызывает COVID-19 у людей. В зоопарке ждут подтверждения результатов двух других самцов - Кимти и Меру", - говорится в публикации. В тексте также отмечено, что подобный случай был выявлен впервые.

Пресс-служба зоопарка пояснила, что, по их версии, кошка заразилась от одного из сотрудников зоопарка, который перенес инфекцию бессимптомно. В настоящее время барсов поместили в карантин. Отмечается, что они хорошо себя чувствуют, а персонал внимательно следит за их здоровьем.

Ранее в Минздраве предупредили, что больные коронавирусом люди могут заразить своих домашних питомцев. По словам специалиста, инфекции наиболее подвержены кошки и собаки, при этом они переносят ее легко. Для остальных животных болезнь не представляет опасности.