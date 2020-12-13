UFC потратил $17 млн на проведение тестов на коронавирус

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о работе промоушена во время пандемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В интервью TSN функционер заявил, что на данный момент были проведены 26 300 тестов. Из них положительными оказались 0,8%. Уайт отметил, что на закупку тестов UFC потратил $17 млн.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 1,5 млн человек, 45,3 выздоровели. Общее число заболевших превысило 71 млн.