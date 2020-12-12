Число задержанных на манифестации в Париже превысило 100

Парижская полиция задержала 107 нарушителей в ходе субботней манифестации против законопроекта "О глобальной безопасности" в Париже.

Об этом сообщили в МВД Франции.

Ранее министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен сообщал о 81 задержанном.

В настоящий момент, как передает корреспондент ТАСС с места событий, колонна демонстрантов в сопровождении усиленных отрядов полиции движется по бульвару Сен Мартен. В ближайшее время участники акции протеста должны прибыть на площадь Республики.

По данным корреспондента, манифестация сопровождается стычками хулиганов с силами правопорядка. Первые столкновения произошли на площади Шатле спустя несколько минут после начала акции протеста. По мере продвижения колонны демонстрантов по бульвару Севастополь в сторону площади Республики радикалы из ультралевой радикальной группировки, которую называют "черный блок", начали забрасывать полицию камнями, а также подожгли скутер. Полицейские в свою очередь начали оттеснять демонстрантов.

По маршруту движения манифестантов выставлены автобусы жандармерии и водометы. Колонну сопровождают усиленные отряды полиции.

Обстановка на проходящей манифестации накалилась, полиция применила водометы против хулиганов, передает корреспондент ТАСС. Колонна манифестантов прибыла на конечную точку своего маршрута - на площадь Республики около 17:20 по парижскому времени (19:20 мск). Спустя 15 минут группы хулиганов начали забрасывать полицию бутылками, кидать в них петарды и шумовые гранаты. На это полиция ответила водометами, а затем применила слезоточивый газ.

​​​​Субботние манифестации

В субботу во многих крупных городах Франции - Бордо, Дижоне, Лилле, Страсбурге - проходят манифестации против статьи 24 законопроекта "О глобальной безопасности", который находится на рассмотрении парламента страны. Данная статья предусматривает крупный штраф и тюремное наказание для тех, кто размещает в интернете фотографии полицейских, на которых четко видны их лица, а также сообщает их адреса и фамилии. Критики этого документа утверждают, что он "посягает на свободу слова и свободу собраний".

В прошлую субботу во Франции, согласно данным МВД, во время акций протеста, которые сопровождалась столкновениями хулиганов с полицией и беспорядками, пострадали более 70 сотрудников сил правопорядка. 95 манифестантов, участвовавших в беспорядках, были задержаны.